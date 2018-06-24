Никитин: нижегородские власти не увидели негатива со стороны английских фанатов на ЧМ

Встреча группы D между сборными Англии и Панамы прошла на стадионе "Нижний Новгород" 24 июня и завершилась победой британцев со счетом 6:1

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июня. /ТАСС/. Власти Нижнего Новгорода не заметили негативных проявлений со стороны английских болельщиков в день проведения в городе матча чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Панамы. Такое мнение ТАСС высказал врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.

Сборная Англии вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу после разгрома панамцев

Встреча группы D между сборными Англии и Панамы прошла 24 июня и завершилась победой британцев со счетом 6:1. Ранее в Нижнем Новгороде состоялись матчи Швеция - Южная Корея (1:0) и Аргентина - Хорватия (0:3).

"Матч Англия - Панама в Нижнем Новгороде прошел на высоком уровне. Стадион вновь был полон, при этом все болельщики чувствовали себя комфортно. Мы не увидели каких- то негативных проявлений со стороны гостей, как во время игры, так и вне ее - на улицах города. Третий матч чемпионата в очередной раз продемонстрировал полную готовность Нижнего Новгорода к проведению первенства планеты по футболу", - сказал Никитин.

"Все службы и системы работают слаженно и четко, в первую очередь это касается обеспечения безопасности и транспортной инфраструктуры. Уверен, что оставшиеся три матча также подарят только положительные эмоции и нижегородцам, и гостям города", - заключил собеседник ТАСС.

В рамках чемпионата мира в Нижнем Новгороде также пройдет матч группового этапа между сборными Швейцарии и Коста-Рики (27 июня), один матч 1/8 финала и один четвертьфинал.