Колобков: сборной РФ нужно рассчитывать на себя, а не выбирать соперника по плей-офф ЧМ

В понедельник российские футболисты в Самаре сыграют с командой Уругвая в заключительном матче группового этапа турнира

САМАРА, 25 июня. /ТАСС/. Футболистам сборной России нужно рассчитывать на собственные силы на чемпионате мира, а не выбирать себе подходящего соперника в плей-офф. Об этом журналистам заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

В понедельник российские футболисты в Самаре сыграют с командой Уругвая в заключительном матче группового этапа турнира. Начало игры - 17:00 мск.

"Сейчас не имеет смысла предугадывать будущего соперника, у всех команд есть сильные и слабые стороны. Нужно настраиваться на ближайший матч, а потом строить планы на следующую встречу, отталкиваясь от состояния игроков. Испания и Португалия - сильные соперники, та же команда Ирана демонстрирует зрелую игру. Мы должны рассчитывать на собственные силы", - сказал Колобков.

После двух туров россияне и уругвайцы обеспечили себе выход в 1/8 финала чемпионата мира, одержав по две победы. Российская сборная опережает команду Уругвая по дополнительным показателям. В случае ничьей или победы подопечные Станислава Черчесова займут первое место в группе. Возможными соперниками сборной России по 1/8 финала являются команды Испании, Португалии и Ирана.