Города-организаторы ЧМ-2018 избежали серьезных транспортных проблем

Глава транспортной дирекции ЧМ-2018 Кирилл Поляков сообщил об эффективной организации дорожного движения в городах проведения матчей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июня. /ТАСС/. Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу в России не зафиксировала серьезных автомобильных пробок на дорогах в городах проведения матчей. Об этом сообщил в понедельник журналистам в Нижнем Новгороде глава дирекции Кирилл Поляков.

"Должен сказать, что и в целом по стране, и по Нижнему Новгороду транспортный комплекс справляется с возложенной задачей... На наших объектах внешнего транспорта и на тех маршрутах спортивных соревнований, которые были проработаны, особых пробок не наблюдали", - сказал Поляков, подчеркнув, что проблемы с пиковыми нагрузками разрешались не более, чем за 15 минут.

По его словам, дирекция получает множество положительных отзывов о работе транспорта в период проведения мундиаля.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.