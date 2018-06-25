Мохаммед Салах не сообщал о намерении покинуть сборную Египта

Об этом сообщил в понедельник ТАСС официальный представитель Египетской футбольной ассоциации Усама Исмаил

КАИР, 25 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Египта по футболуи английского "Ливерпуля" Мохаммед Салах не информировал Египетскую футбольную ассоциацию (ЕФА) о своих планах покинуть национальную команду. Об этом сообщил в понедельник ТАСС официальный представитель ЕФА Усама Исмаил.

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"Мохаммед Салах ничего не говорил руководству ассоциации по этому поводу, - отметил он. - Во всем, что касается спортсмена, стоит ориентироваться только на его официальный аккаунт в Twitter".

В воскресенье телеканал CNN выступил с утверждением, согласно которому футболист намерен покинуть сборную Египта из-за политизации его образа в связи с широким освещением встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. В Грозном Кадыров объявил о присвоении Салаху звания почетного гражданина Чеченской Республики.