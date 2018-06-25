Фомина: сборная России может победить уругвайцев на ЧМ за счет эмоций и поддержки фанатов

Матч группы А Россия - Уругвай пройдет в Самаре в понедельник (начало - 17:00 мск)

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России могут победить команду Уругвая в заключительном матче группового этапа чемпионата мира за счет собственных эмоций и поддержки болельщиков. Такое мнение ТАСС по телефону высказала главный тренер женской сборной России Елена Фомина. Матч группы А Россия - Уругвай пройдет в Самаре в понедельник (начало - 17:00 мск). Обе команды досрочно обеспечили себе выход в плей-офф турнира, обыграв сборные Саудовской Аравии и Египта.