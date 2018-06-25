Фомина: сборная России может победить уругвайцев на ЧМ за счет эмоций и поддержки фанатов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России могут победить команду Уругвая в заключительном матче группового этапа чемпионата мира за счет собственных эмоций и поддержки болельщиков. Такое мнение ТАСС по телефону высказала главный тренер женской сборной России Елена Фомина.
Матч группы А Россия - Уругвай пройдет в Самаре в понедельник (начало - 17:00 мск). Обе команды досрочно обеспечили себе выход в плей-офф турнира, обыграв сборные Саудовской Аравии и Египта.
"Конечно, хотелось бы и третий матч завершить победой, но нам будет сложно это сделать. Команда Уругвая - непростой соперник, но самое главное, что мы уже вышли из группы. С той подготовкой и функциональным состоянием, которые наши футболисты показали в первых двух матчах, они должны выглядеть достойно и в следующих встречах", - сказал Фомина.
"Понятно, что следующие соперники сборной России будут гораздо сильнее Саудовской Аравии и Египта. Мы можем достойно сыграть против Уругвая за счет собственных эмоций и поддержки болельщиков. Но не стоит посыпать голову пеплом, если сегодня не получится выиграть", - заключила собеседница агентства.
Чемпионат мира завершится 15 июля.