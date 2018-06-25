Навалка: база в Сочи стала отличным местом для тренировок во время ЧМ-2018

Главный тренер сборной Польши подчеркнул, что выбор команды тренировочной базы именно в Сочи был правильным, а жаркий климат курорта нисколько не помешал тренировкам команды

В воскресенье сборная Польши уступила команде Колумбии со счетом 0:3 и лишилась шансов на попадание в плей-офф чемпионата мира. Ранее поляки проиграла сенегальцам со счетом 1:2. Сборная Польши проведет свой последний матч на турнире 28 июня в Волгограде - против команды Японии.

СОЧИ, 25 июня. /ТАСС/. База в Сочи, где во время чемпионата мира располагается сборная Польши, отлично подходит для тренировок футболистов. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной Польши Адам Навалка.

"У нас хорошая база в Сочи: инфраструктура, расположение, хорошо подготовленное поле - все просто отлично. Все на базе в Сочи работало, как часы", - сказал Навалка.

Он подчеркнул, что выбор команды тренировочной базы именно в Сочи был правильным, а жаркий климат курорта нисколько не помешал тренировкам сборной.

"Приведу пример. Сборная Германии также хотела базироваться в Сочи, а значит, что это действительно хорошее место для тренировок. Климат нам тоже нисколько не помешал, мы тренировались в оптимальное время, после 18:00, когда уже нет солнца. Более того, мы играли в городах, где была более высокая температура, чем в Сочи", - добавил Навалка.

Всего на спортивных базах в Краснодарском крае базируются шесть сборных: Испания (в Краснодаре), Бразилия и Польша (в Сочи), Дания (в Анапе), Исландия и Швеция (в Геленджике).