Министр спорта Уругвая: уругвайцы сыграют с россиянами на ЧМ, помня о матче 1970 года

САМАРА, 25 июня. /ТАСС/. Уругвайские футболисты будут играть со сборной России по футболу, держа в памяти победу над сборной СССР на чемпионате мира 1970 года. Об этом на пресс-конференции в Самаре рассказал министр спорта Уругвая Фернандо Касерес.
Сборная Уругвая обыграла команду СССР в 1/4 финала чемпионата мира 1970 года в Мехико на стадионе "Ацтека" со счетом 1:0, гол на 117-й минуте забил Виктор Эспарраго.
"Россия - большая команда, она становится сильнее от матча к матчу с помощью болельщиков. Мы помним матч 1970 года, когда мы смогли обыграть СССР. Уругвай будет играть и вспоминать о прошедшем", - сказал Касерес.
Матч сборных России и Уругвая пройдет на "Самара-Арене" в понедельник (начало - 17:00 мск). Обе команды обеспечили себе место в плей-офф, подопечные Станислава Черчесова займут первое место в группе, если не проиграют.