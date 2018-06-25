Министр спорта Уругвая: уругвайцы сыграют с россиянами на ЧМ, помня о матче 1970 года

Сборная Уругвая обыграла команду СССР в 1/4 финала чемпионата мира 1970 года в Мехико на стадионе "Ацтека" со счетом 1:0, гол на 117-й минуте забил Виктор Эспарраго

САМАРА, 25 июня. /ТАСС/. Уругвайские футболисты будут играть со сборной России по футболу, держа в памяти победу над сборной СССР на чемпионате мира 1970 года. Об этом на пресс-конференции в Самаре рассказал министр спорта Уругвая Фернандо Касерес.

Сборная Уругвая обыграла команду СССР в 1/4 финала чемпионата мира 1970 года в Мехико на стадионе "Ацтека" со счетом 1:0, гол на 117-й минуте забил Виктор Эспарраго.