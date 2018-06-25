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25 июня, 14:04
Левандовский: cборной Польше по футболу досталась самая сложная группа на ЧМ-2018
Роберт Левандовский
© Антон Новодережкин/ТАСС
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В понедельник сборная Польши уступила колумбийцам со счетом 0:3 и лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата мира

СОЧИ, 25 июня. /ТАСС/. Сборная Польши оказалась в самой сложной группе на чемпионате мира по футболу и столкнулась с лучшими игроками с разных континентов. Такое мнение журналистам высказал нападающий и капитан польской команды Роберт Левандовский.

В понедельник сборная Польши уступила колумбийцам со счетом 0:3 и лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата мира. Ранее поляки проиграли сенегальцам со счетом 1:2. Также в группе Н выступает сборная Японии, которая встретится с польской командой 28 июня в Волгограде.

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"Как бы удивительно ни звучало, но нам досталась на этом чемпионате самая сложная группа. Мы были уверены, что находимся в форме и готовы к игре. Однако нам пришлось столкнуться с лучшим игроками с разных континентов, но мы не будем жаловаться сейчас. Наша команда будет верить, что сможет выиграть хотя бы один матч", - сказал Левандовский. Футболист уточнил, что в игре со сборной Колумбии полякам необходимо было лучше следить за соперником и создавать большее количество голевых моментов.

"Больше мы бегали или меньше - не имеет значения, мы хотели играть так, как лучше всего у нас получается. Голы не забиваются от количества преодоленных километров во время матча. Нам не хватило некоторых деталей, важных для футбола, например, мы не так тщательно следили за оппонентом, но лично мне хотелось бы больше голевых моментов", - посетовал Левандовский.

Капитан сборной Польши полностью отыграл оба матча команды на ЧМ-2018, однако не отметился результативными действиями. При этом Левандовский с 16 голами является одним из лучших бомбардиров отборочного цикла чемпионата мира наряду с саудитом Мохаммадом Аль-Сахлави и игроком сборной ОАЭ Ахмедом Халилом.

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