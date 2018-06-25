Сотрудничество между министерствами спорта России и Уругвая будет продлено после ЧМ-2018

Об этом в ходе онлайн-конференции в Самаре заявил министр спорта России Павел Колобков

САМАРА, 25 июня. /ТАСС/. Договор о сотрудничестве министерств спорта России и Уругвая будет продлен после чемпионата мира по футболу. Об этом в ходе онлайн-конференции в Самаре заявил министр спорта России Павел Колобков. В понедельник в Самаре сборные России и Уругвая сыграют в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира. Встреча начнется в 17:00 мск.