Сотрудничество между министерствами спорта России и Уругвая будет продлено после ЧМ-2018

САМАРА, 25 июня. /ТАСС/. Договор о сотрудничестве министерств спорта России и Уругвая будет продлен после чемпионата мира по футболу. Об этом в ходе онлайн-конференции в Самаре заявил министр спорта России Павел Колобков.
В понедельник в Самаре сборные России и Уругвая сыграют в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира. Встреча начнется в 17:00 мск.
"Очень приятно, что у нас есть такой партнер, как Уругвай, мы находимся в тесных отношениях, - сказал Колобков. - У нас есть договор (о сотрудничестве - прим. ТАСС), который будет продлен после чемпионата мира. Будем обсуждать вопросы сотрудничества не только с Уругваем, но и всей Латинской Америкой. Нам интересна система подготовки футболистов Уругвая, там каждые пять лет появляются топовые футболисты, нам есть что обсудить".
Сборные России и Уругвая обеспечили себе выход в плей- офф чемпионата мира.