Гуннарссон: исландцы сделают все, чтобы победить хорватов в матче ЧМ-2018

Матч между сборными Исландии и Хорватии пройдет на "Ростов-Арене" 26 июня

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июня. /ТАСС/. Исландцы после двух матчей чемпионата мира загнаны в угол, поэтому в матче с хорватами сделают все, чтобы одержать победу и выйти в плей-офф. Об этом сообщил на пресс-конференции полузащитник сборной Исландии Арон Гуннарссон.

В первом матче на чемпионате мира исландцы 16 июня в Москве на стадионе "Спартак" сыграли вничью с командой Аргентины - 1:1, вторая встреча сборной Исландии на ЧМ с командой Нигерии 22 июня завершилась поражением островитян - 0:2. Перед заключительным туром сборная Исландии с одним очком занимает третье место, хорваты идут первыми (6 очков).