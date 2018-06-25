Министр спорта Уругвая заявил, что футбольную сборную приняли в РФ на высочайшем уровне

Команда Уругвая во время чемпионата мира в России базируется и проживает в городе Бор Нижегородской области

САМАРА, 25 июня. /ТАСС/. Уругвайские футболисты размещены в Нижнем Новгороде в комфортных условиях, команду приняли в России на высочайшем уровне. Об этом в ходе онлайн-конференции в Самаре заявил министр спорта Уругвая Фернандо Касерес.

Команда Уругвая во время чемпионата мира в России базируется и проживает в городе Бор Нижегородской области.

"Наша команда очень довольна Нижним Новгородом, там располагается база сборной Уругвая. Инфраструктура, сервис, стадион, еда - все на высочайшем уровне, мы очень рады, - сказал Касерес. - Что касается погоды, то в каждом городе она своя, мы прилетели в лето из осени. Наша сборная считает, что в России хорошая погода для футбола".

Матч сборных России и Уругвая, которые уже обеспечили себе выход в плей-офф чемпионата мира, пройдет в понедельник в Самаре и начнется в 17:00 мск.