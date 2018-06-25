Самарские молодожены сыграли свадьбу перед матчем ЧМ между сборными России и Уругвая

Будущие супруги познакомились во время командировки в столицу Уругвая Монтевидео, спустя 10 дней после знакомства Евгений сделал Анне предложение руки и сердца

САМАРА, 25 июня. /ТАСС/. Самарские программисты Евгений Осипов и Анна Шаль сыграли свадьбу перед матчем третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Уругвая.

Для Евгения и Анны специальным распоряжением правительства Самарской области в понедельник был открыт ЗАГС, поздравить молодоженов приехал врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов, который вручил им подарок от имени врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в виде двух билетов на матч национальных команд России и Уругвая, а также два билета в VIP-зону фестиваля болельщиков. Также молодожены получили в подарок макет стадиона "Самара-Арена", на котором пройдет игра.

"Такая символичная дата в нашей жизни, и мы очень хотели, чтобы роспись у нас была именно в день матча Россия - Уругвай, - сказала Анна. - Я не знаю, как так удачно сложилось".

В свою очередь, Евгений отметил, что изначально церемонию предполагалось провести 27 июня, но ЗАГС разрешил молодоженам расписаться на два дня раньше.

Будущие супруги познакомились во время командировки в столицу Уругвая Монтевидео, спустя 10 дней после знакомства Евгений сделал Анне предложение руки и сердца.

После двух туров группового этапа россияне и уругвайцы обеспечили себе место в 1/8 финала чемпионата мира, одержав по две победы, но российская сборная опережает команду Уругвая по дополнительным показателям. В случае ничьей или победы подопечные Станислава Черчесова займут первое место в группе. Чемпионат мира завершится 15 июля.