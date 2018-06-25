Тренер: исландцы выйдут на "Ростов-Арену" с верой, что могут победить хорватов на ЧМ

Матч между сборными Исландии и Хорватии пройдет на "Ростов-Арене" 26 июня

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Исландии выйдут на матч группового этапа чемпионата мира против хорватов с верой в победу. Об этом сообщил на пресс- конференции главный тренер исландцев Хеймир Хадльгримссон.

"Хорватия всегда была хорошо пасующей командой, сейчас она стала более сбалансированной, с большими атакующими возможностями, - сказал Хадльгримссон. - Хорваты хорошо сыграли в первых матчах и могут далеко пройти на турнире. Но мы верим, что можем обыграть их".