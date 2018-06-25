Министр спорта Уругвая Касерес считает чемпионат мира по футболу в России лучшим в истории

САМАРА, 25 июня. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу в России является лучшим в истории. Такое мнение в ходе онлайн-конференции в Самаре высказал министр спорта Уругвая Фернандо Касерес.
"88 лет назад у нас прошел первый чемпионат мира, с тех пор многое изменилось, изменился и сам футбол, - отметил Касерес. - Россия - это политическая, экономическая и спортивная сила. Спустя 88 лет мы видим лучший в истории чемпионат мира. Мы довольны, как нас встретили, мы познакомились с культурой России, в этой стране написана лучшая литература".
Уругвай вместе с Аргентиной и Парагваем будет претендовать на проведение чемпионата мира 2030 года. Мировое первенство в 2022 году состоится в Катаре, в 2026 году - в США, Канаде и Мексике.
"Мы мечтаем провести чемпионат мира в 2030 году, мы маленькая страна, поэтому мы пригласили Аргентину и Парагвай. У нас нет таких возможностей, как у России, но у нас есть история и народ, который живет футболом. Мы надеемся на поддержку России, теперь мы поняли, что уровень нынешнего чемпионата, это реальность, потому что вы это сделали, вы организовали лучший чемпионат мира в истории", - подчеркнул Касерес.
Матч группового этапа чемпионата мира между сборными России и Уругвая пройдет в понедельник в Самаре и начнется в 17:00 мск. Обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф турнира.