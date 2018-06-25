Министр спорта Уругвая Касерес считает чемпионат мира по футболу в России лучшим в истории

Матч группового этапа чемпионата мира между сборными России и Уругвая пройдет в понедельник в Самаре и начнется в 17:00 мск

САМАРА, 25 июня. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу в России является лучшим в истории. Такое мнение в ходе онлайн-конференции в Самаре высказал министр спорта Уругвая Фернандо Касерес. "88 лет назад у нас прошел первый чемпионат мира, с тех пор многое изменилось, изменился и сам футбол, - отметил Касерес. - Россия - это политическая, экономическая и спортивная сила. Спустя 88 лет мы видим лучший в истории чемпионат мира. Мы довольны, как нас встретили, мы познакомились с культурой России, в этой стране написана лучшая литература".