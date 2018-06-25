Главный тренер сборной Польши не стал комментировать свое будущее в команде после ЧМ-2018

СОЧИ, 25 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Польши по футболу Адам Навалка отказался от комментариев относительно своей дальнейшей работы в национальной команде. Специалист выступил с заявлением на пресс-конференции.
В понедельник сборная Польши уступила команде Колумбии со счетом 0:3 и лишилась шансов на попадание в плей-офф чемпионата мира. Ранее поляки проиграла сенегальцам со счетом 1:2.
"Я как тренер в ответе за все, что происходит во время всего чемпионата. Я принял команду в сложный период и считаю, что моя работа не прошла впустую. Мне удалось вывести команду на правильный путь, по которому она заслуженно двигалась. У меня не было ни момента сомнения в том, что мы делаем, поэтому нечестно фокусироваться на провалах сейчас", - сказал Навалка, отказавшись комментировать, останется ли он на посту главного тренера команды после ЧМ-2018.
"У нас были свои мечты и планы, и мы постарались сделать так, чтобы они сбылись, этого не случилось, теперь мы едем домой. Мы не играли так, как нам хотелось, и поэтому проиграли. Нет никаких сомнений в том, что сборная Колумбии была сильнее, но мы выжали из игроков все, что могли", - добавил Навалка.
60-летний специалист возглавляет сборную Польши с 2013 года, при нем команда впервые в истории вышла в четвертьфинал Чемпионата Европы в 2016 году. Навалка является одним из самых низкооплачиваемых главных тренеров чемпионата мира в России - зарплата поляка составляет €0,27 млн в год.
Сборная Польши проведет свой последний матч на ЧМ-2018 28 июня в Волгограде - против команды Японии.