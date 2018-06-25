Катар изучает опыт организации транспортного обслуживания пассажиров на ЧМ-2018

Об этом рассказал в понедельник журналистам в Нижнем Новгороде глава транспортной дирекции чемпионата мира Кирилл Поляков

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июня. /ТАСС/. Представители Катара, который примет чемпионат мира по футболу в 2022 году, изучают опыт России в организации транспортного обслуживания пассажиров. Об этом рассказал в понедельник журналистам в Нижнем Новгороде глава транспортной дирекции чемпионата мира Кирилл Поляков.

"Наш опыт они внимательно изучают, смотрят: как была организована система (транспортного обслуживания пассажиров - прим. ТАСС), как работают наши сервисы, которые созданы к чемпионату мира. Надеюсь, что опыт нашей страны будет востребован не только Катаром, но и всеми государствами, которые в дальнейшем будут организовывать у себя чемпионат мира", - сказал он.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России.