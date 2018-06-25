Колобков надеется, что "Самара-Арена" принесет удачу сборной России в матче с уругвайцами

Встреча сборных пройдет в понедельник и начнется в Самаре в 17:00 мск

САМАРА, 25 июня. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков надеется, что "Самара-Арена", где пройдет матч группового этапа чемпионата мира между сборными России и Уругвая, станет удачной для подопечных Станислава Черчесова. Об этом он рассказал в ходе онлайн-конференции в Самаре. Встреча сборных пройдет в понедельник и начнется в Самаре в 17:00 мск.