Колобков надеется, что "Самара-Арена" принесет удачу сборной России в матче с уругвайцами

САМАРА, 25 июня. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков надеется, что "Самара-Арена", где пройдет матч группового этапа чемпионата мира между сборными России и Уругвая, станет удачной для подопечных Станислава Черчесова. Об этом он рассказал в ходе онлайн-конференции в Самаре.
Встреча сборных пройдет в понедельник и начнется в Самаре в 17:00 мск.
"Лучший стадион чемпионата мира тот, где наша команда побеждает, - сказал Колобков. - Надеюсь, "Самара-Арена" станет удачной для нашей сборной, по этой арене были вопросы, но стадион построен, это визитная карточка города. Также мне очень нравится стадион в Санкт-Петербурге, это уникальное сооружение, потрясающий стадион в Лужниках, очень красивые стадионы в Калининграде, Самаре, Нижнем Новгороде, в Екатеринбурге стадион удачно вписался в городскую концепцию. Все стадионы разные, у каждого есть свои особенности, главное - это центр спортивного притяжения в городах".
Сборные России и Уругвая уже обеспечили себе выход в плей-офф чемпионата мира.