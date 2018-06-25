Посол турнира: российские футболисты порадуют болельщиков в матче с уругвайцами на ЧМ

Двукратная паралимпийская чемпионка Олеся Владыкина отметила атмосферу, царящую на чемпионате

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу способна порадовать своих болельщиков в матче группового этапа чемпионата мира с командой Уругвая, на это позволяет надеяться ее игра в первых встречах турнира. Таким мнением с журналистами поделилась посол Москвы как города - организатора чемпионата мира двукратная паралимпийская чемпионка Олеся Владыкина.

"Я желаю болельщикам болеть за тех, в кого они верят, болеть до самого конца. А российской сборной я желаю победы. Судя по тому, как она играет, она может всех порадовать", - подчеркнула Владыкина.

Владыкина отметила атмосферу, царящую на чемпионате. "Все вежливы, никто не хочет конфликта. Все располагает к тому, чтобы праздновать. Не так часто нам даются такие возможности, и очень жаль, что этот праздник скоро закончится".

Сборные России и Уругвая сыграют в матче заключительного тура группового этапа в понедельник в Самаре, начало - 17:00 мск, обе сборные уже обеспечили себе выход в плей-офф турнира.