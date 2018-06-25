Жест японского футболиста Хонды после гола в ворота сенегальцев не связан с Россией

Хонда, выступавший за московский ЦСКА с 2010 по 2013 год, в воскресенье вышел на замену в матче с сенегальцами, его гол позволил японцам уйти от поражения - 2:2

КАЗАНЬ, 25 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Воинское приветствие, которое использовал японский футболист Кейсуке Хонда во время празднования гола в ворота сборной Сенегала в матче чемпионата мира, не имеет связи с аналогичной реакцией на взятие ворот главного тренера сборной России Станислава Черчесова и игрока команды Артемы Дзюбы. Как пояснили ТАСС в пресс-службе сборной Японии, Хонда и его партнер по национальной сборной Синдзи Окадзаки уже праздновали взятие ворот подобным образом четыре года назад - во время матча Кубка Азии.

"Собственно, вчера после матча Окадзаки рассказал, что гол таким образом они отмечают не впервые. Смысла в этом никакого нет, было сделано просто ради веселья, поэтому связи с аналогичным жестом Черчесова нет", - сообщили в национальной команде.