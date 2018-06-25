Колобков назвал главной задачей сборной России по футболу подготовку к плей-офф ЧМ

САМАРА, 25 июня. /ТАСС/. Российские футболисты заряжены на результат перед матчем со сборной Уругвая, но их главная задача на данный момент - подготовка к стадии плей-офф чемпионата мира. Таким мнением с журналистами в ходе онлайн-конференции в Саранске поделился министр спорта РФ Павел Колобков.
Сборные России и Уругвая сыграют в матче заключительного тура группового этапа в понедельник в Самаре. Обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф турнира.
"Сегодня у нас очень важный матч, я очень рад, что наша команда выполнила задачу, выйдя из группы, показав очень хорошую и интересную игру, - сказал Колобков. - Сборная Уругвая тоже выполнила задачу, сегодня нас ожидает интересная игра - команды настроены на победу. Недавно мы общались с Черчесовым (главным тренером сборной России - прим. ТАСС), обсуждали, как поберечь силы и показать игру уже в следующем этапе. Главная задача - подготовиться к плей-офф".
Матч сборных России и Уругвая начнется в 17:00 мск. В 1/8 финала россияне сыграют с одной из команд из группы В: Испании, Португалии или Ирана.