Колобков назвал главной задачей сборной России по футболу подготовку к плей-офф ЧМ

Сборные России и Уругвая сыграют в матче заключительного тура группового этапа в понедельник в Самаре

САМАРА, 25 июня. /ТАСС/. Российские футболисты заряжены на результат перед матчем со сборной Уругвая, но их главная задача на данный момент - подготовка к стадии плей-офф чемпионата мира. Таким мнением с журналистами в ходе онлайн-конференции в Саранске поделился министр спорта РФ Павел Колобков.

Сборные России и Уругвая сыграют в матче заключительного тура группового этапа в понедельник в Самаре. Обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф турнира.