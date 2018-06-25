Бар в Рио-де-Жанейро угостит клиентов за каждое падение Неймара

Матч третьего тура группового раунда чемпионата мира между командами Сербии и Бразилии пройдет 27 июня на московском стадионе "Спартак"

ТАСС, 25 июня. Один из баров Рио-де-Жанейро будет бесплатно наливать своим клиентам пиво после каждого падения нападающего сборной Бразилии Неймара в матче чемпионата мира по футболу с командой Сербии. Об этом сообщает пресс-служба бразильской команды.

Матч третьего тура группового раунда чемпионата мира между командами Сербии и Бразилии пройдет 27 июня на московском стадионе "Спартак" (начало - 17:00 мск).

На чемпионате мира Неймар подвергся критике за частые падения после единоборств с соперниками. В матче со швейцарцами он упал десять раз. Согласно статистическим данным, Неймар стал первым игроком с 1998 года, на котором сфолили в одном матче чемпионата мира не менее десяти раз. Во встрече с командой Коста-Рики футболист упал более 15 раз, но арбитры нередко не фиксировали нарушение правил.

В конце второго тайма после падения в штрафной Неймара главный судья Бьорн Кёйперс назначил 11-метровый удар, однако после использования системы видеопомощи арбитрам отменил свое решение, чем вызвал негодование 26-летнего форварда.

Неймар имеет на своем счету гол в двух играх турнира. После двух туров на чемпионате мира сборная Бразилии набрала четыре очка и занимает первое место в группе E, опережая швейцарцев по разнице забитых и пропущенных мячей.