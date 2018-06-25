Посол турнира: ЧМ-2018 соответствует требованиям безбарьерной среды, заданным на ОИ-2014

Двукратная паралимпийская чемпионка напомнила, что именно с Игр в Сочи понимание безбарьерной среды перевернулось в корне

МОСКВА, 25 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Чемпионат мира по футболу в России полностью соответствует требованиям безбарьерной среды, которые были заданы Олимпийскими играми в Сочи. Таким мнением с ТАСС поделилась посол чемпионата мира от Москвы, двукратная паралимпийская чемпионка по плаванию Олеся Владыкина.

"Олимпиада в Сочи оставила стране прекрасные объекты, знающих и профессиональных волонтеров. И именно с Игр в Сочи понимание безбарьерной среды перевернулось в корне - с того момента все объекты начали делать с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями. Все это мы видим и в городах проведения чемпионата мира", - рассказала Владыкина.