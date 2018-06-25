Стойкович: сборная Сербии сможет справиться с Неймаром и победить бразильцев на ЧМ

Сербы с тремя очками занимают третье место в группе Е

КАЛИНИНГРАД, 25 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Сербии смогут остановить Неймара в предстоящем матче чемпионата мира и рассчитывают на победу в игре с командой Бразилией. Такое мнение журналистам высказал вратарь сербской сборной Владимир Стойкович.

Сербы с тремя очками занимают третье место в группе Е. В следующем матче команда сыграет с бразильцами 27 июня в Москве на стадионе "Спартак".

"Мы в сборной чувствуем огромную поддержку: со стороны болельщиков, журналистов, всех вокруг. В нас верят, и мы знаем, что способны добиться многого. Сборная Бразилии титулованный соперник, но мы способны их обыграть, - сказал Стойкович. - Если бы мы не верили в себя, в то, что возможно обыграть Бразилию, то нам не стоило бы вообще приезжать на чемпионат мира".