Стойкович: сборная Сербии сможет справиться с Неймаром и победить бразильцев на ЧМ

КАЛИНИНГРАД, 25 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Сербии смогут остановить Неймара в предстоящем матче чемпионата мира и рассчитывают на победу в игре с командой Бразилией. Такое мнение журналистам высказал вратарь сербской сборной Владимир Стойкович.
Сербы с тремя очками занимают третье место в группе Е. В следующем матче команда сыграет с бразильцами 27 июня в Москве на стадионе "Спартак".
"Мы в сборной чувствуем огромную поддержку: со стороны болельщиков, журналистов, всех вокруг. В нас верят, и мы знаем, что способны добиться многого. Сборная Бразилии титулованный соперник, но мы способны их обыграть, - сказал Стойкович. - Если бы мы не верили в себя, в то, что возможно обыграть Бразилию, то нам не стоило бы вообще приезжать на чемпионат мира".
Вратарь напомнил о том, что сборная Бразилии испытывала трудности в матчах против команд Швейцарии (1:1) и Коста- Рики (2:0). "Мы же все были свидетелями того, насколько сложно было бразильцам в предыдущих играх. Более того, на этом чемпионате мира уже случались неожиданные результаты. Мы верим в свои силы", - добавил вратарь.
В составе соперника Стойкович выделил Неймара. "Он и Коутиньо являются самыми опасными игроками в составе бразильцев. Но с ними можно справиться. А те, кто в это не верит, должны собирать вещи и уезжать", - считает игрок сборной Сербии.
В группе E после двух туров группового этапа первое место занимает сборная Бразилии (4 очка), второе - Швейцарии (4), третье - Сербии (3), четвертое - Коста-Рики (0).