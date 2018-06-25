Times: сумма ставок британцев в букмекерских конторах во время ЧМ-2018 превысит $3,3 млрд

Эта сумма на 50% превышает показатели, зафиксированные после чемпионата мира 2014 года в Бразилии

ТАСС, 25 июня. Чемпионат мира по футболу в России вызвал небывалую волну ставок в британских букмекерских конторах. Об этом сообщает британская газета Times на основе данных букмекерской индустрии.

Ставки, по предварительным данным, в сумме превысят 2,5 млрд фунтов стерлингов ($3,3 млрд), что на 50% больше, чем во время ЧМ-2014 в Бразилии. При этом отмечается огромный рост числа игроков-женщин.

На матчи ЧМ в России британцами на минувшей неделе было поставлено более 500 млн фунтов стерлингов ($663 млн). Только на игру сборных Англии и Туниса (2:1) было поставлено 150 млн фунтов (почти $199 млн).