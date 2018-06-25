Times: сумма ставок британцев в букмекерских конторах во время ЧМ-2018 превысит $3,3 млрд

ТАСС, 25 июня. Чемпионат мира по футболу в России вызвал небывалую волну ставок в британских букмекерских конторах. Об этом сообщает британская газета Times на основе данных букмекерской индустрии.
Ставки, по предварительным данным, в сумме превысят 2,5 млрд фунтов стерлингов ($3,3 млрд), что на 50% больше, чем во время ЧМ-2014 в Бразилии. При этом отмечается огромный рост числа игроков-женщин.
На матчи ЧМ в России британцами на минувшей неделе было поставлено более 500 млн фунтов стерлингов ($663 млн). Только на игру сборных Англии и Туниса (2:1) было поставлено 150 млн фунтов (почти $199 млн).
При этом четыре из пяти ставок сделаны во время матчей, чему способствует значительно возросшее количество рекламных роликов на телеканалах с призывом делать это со смартфонов. Ежесекундно британцы ставят Live in play в среднем по 4 тыс. фунтов. Особенно привлекательными они стали для женщин, прежде всего тех, кто раньше замечен в этом не был. Сейчас на них приходится треть ставок, а четырьмя годами ранее этот показатель не превышал 10%.
Всплеск ставок вызвал опасения специалистов по поводу растущей проблемы азартных игр в Соединенном Королевстве. Согласно данным комиссии по азартным играм, финансовые потери британцев, игравших онлайн, за последние 12 месяцев увеличилось на 10% и достигли 4,68 млрд фунтов ($6,2 млрд).
Идеальным сценарием для букмекеров, как отмечает "Таймс", был бы выход сборной Англии в финал и ее поражение там в дополнительное время. При этом счет в основное время должен быть 0:0. Это стало бы самым прибыльным вариантом в одном виде спорта за всю историю для британских букмекеров. В случае же выигрыша сборной Англии конторам пришлось бы выплатить единовременно самую крупную сумму в размере 100 млн фунтов ($132,5 млн).