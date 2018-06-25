Хуммельс вернулся к тренировкам в общей группе в составе сборной Германии по футболу

Сборная Германии в субботу обыграла команду Швеции со счетом 2:1 в матче группового этапа чемпионата мира

ВАТУТИНКИ /Московская область/, 25 июня. /ТАСС/. Защитник сборной Германии по футболу Матс Хуммельс приступил к тренировкам в общей группе. Об этом на пресс- конференции рассказал ассистент главного тренера немецкой сборной Маркус Зорг.

Сборная Германии в субботу обыграла команду Швеции со счетом 2:1 в матче группового этапа чемпионата мира. Немцы забили победный гол на 95-й минуте матча усилиями полузащитника Тони Крооса. Хуммельс не принял участие в игре, ранее футболист получил мышечное повреждение на одной из тренировок.