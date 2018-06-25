Хуммельс вернулся к тренировкам в общей группе в составе сборной Германии по футболу

ВАТУТИНКИ /Московская область/, 25 июня. /ТАСС/. Защитник сборной Германии по футболу Матс Хуммельс приступил к тренировкам в общей группе. Об этом на пресс- конференции рассказал ассистент главного тренера немецкой сборной Маркус Зорг.
Сборная Германии в субботу обыграла команду Швеции со счетом 2:1 в матче группового этапа чемпионата мира. Немцы забили победный гол на 95-й минуте матча усилиями полузащитника Тони Крооса. Хуммельс не принял участие в игре, ранее футболист получил мышечное повреждение на одной из тренировок.
"Хуммельс сегодня приступил к тренировкам в общей группе в составе сборной Германии. Футболист тренируется в полном объеме. Что касается Себастьяна Руди, то вчера он был прооперирован и на сто процентов пропустит матч против Южной Кореи. Если говорить о дальнейших матчах, то все будет зависеть от состояния здоровья полузащитника, не исключено, что он сможет сыграть в маске", - сказал Зорг.
Руди получил травму в матче против команды Швеции, он получил удар ногой по лицу и был вынужден покинуть поле. Вместо него в игру вступил Илкай Гюндоган.
Матч Германия - Южная Корея пройдет 27 июня в Казани.