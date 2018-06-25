Дневной оборот ресторанов в Екатеринбурге во время ЧМ-2018 увеличился в 3,5 раза

По данным Сбербанка, средний чек вырос почти на треть

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Дневной оборот кафе и ресторанов во время ЧМ-2018 увеличился в 3,5 раза в Екатеринбурге по сравнению с прошлым месяцем. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Уральского банка Сбербанка России.

"В дни проведения ЧМ-2018 эксперты Уральского банка Сбербанка зафиксировали в Екатеринбурге всплеск финансовой активности. Одним из наиболее ярких показателей этого стал рост продаж в ресторанах и кафе. По оценкам экспертов Уральского банка Сбербанка, исследовавших транзакционную активность почти 450 заведений города, в период проведения мирового футбольного первенства прирост среднедневного оборота на одно заведение составил 234% по сравнению с аналогичным показателем месяцем ранее", - сказали в пресс-службе, уточнив, что произошел рост в 3,5 раза.

По данным банка, количество транзакций на одну организацию общественного питания выросло на 122%, а средний чек увеличился почти на треть - 28% (сейчас составляет почти 1,6 тыс. рублей - прим. ТАСС). Совокупный среднедневной оборот всех 450 исследованных заведений вырос на 1,5 млн рублей, а общее среднедневное количество платежей, совершаемых с помощью банковских карт через терминалы Сбербанка, увеличилось примерно на тысячу операций.

Кроме того, эксперты Сбербанка зафиксировали и двукратное увеличение объема обменных операций по сравнению с маем 2018 года "Иностранные болельщики, прибывшие в Екатеринбург поддержать свои национальные сборные, активно обменивают доллары и евро на рубли", - пояснили в пресс-службе.

Матчи чемпионата мира проходят в 11 городах России. В Екатеринбурге 15 июня сыграли сборные Египта и Уругвая (0:1), 21 июня - Франции и Перу (1:0), 24 июня - Японии и Сенегала (2:2). Еще один матч пройдет в городе 27 июня между сборными Мексики и Швеции.