Путин не появится на матче российской сборной против Уругвая в Самаре

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, глава государства не может посмотреть игру из-за графика

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Рабочий график не позволит президенту РФ Владимиру Путину посетить игру российской сборной против команды Уругвая, которая состоится в понедельник на стадионе в Самаре, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, к сожалению нет, график не позволяет", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли глава государства посетить игру.

При этом, завершая общение с журналистами, Песков сказал: "начинаем рабочую неделю, ждем матча, соответственно, сегодня".

Сборные России и Уругвая сыграют в матче заключительного тура группового этапа в понедельник в Самаре, начало - 17:00 мск. Обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф турнира.