Главное о чемпионате мира в России после двух туров группового этапа

Матчи второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России определили первых участников плей-офф и первые сборные, которым остается провести на турнире всего одну встречу. Чемпионат набирает обороты, стадионы ставят новые рекорды посещаемости, также все живее обсуждение системы видеоассистентов арбитра (VAR).
Игры второго тура прошли с 19 по 24 июня. Место в плей-офф обеспечили себе шесть команд. Борьба за 1/8 финала завершилась в группах А и G, из которых досрочно вышли сборные России и Уругвая, а также команды Англии и Бельгии соответственно. В заключительном туре они выяснят победителей групп в очных противостояниях. Сборные Франции и Хорватии набрали по 6 очков и досрочно обеспечили себе одно из двух первых мест в группах С и D соответственно.
Потеряли шансы на 1/8 финала восемь команд: Саудовской Аравии и Египта (группа А), Панамы и Туниса (группа G), а также четыре сборные, которые потерпели по два поражения в своих квартетах, — Марокко (группа В), Перу (группа С), Коста-Рики (группа Е) и Польши (группа Н). Не набрала очков и команда Южной Кореи, однако она сохраняет шансы выйти из группы F, где также выступают мексиканцы (6), немцы и шведы (по 3).
В сложном положении оказались финалисты прошлого мирового первенства — аргентинцы — в группе D. Лионель Месси и его партнеры были разгромлены хорватами (0:3). После встречи СМИ начали активно писать о том, что главный тренер Хорхе Сампаоли потерял управление над командой и состав на решающую игру с нигерийцами определят лидеры — Месси и Хавьер Маскерано. Сами игроки конфликт отрицают. Так или иначе, не все теперь зависит от самих аргентинцев (1 очко): даже в случае победы над нигерийцами (3 очка) им необходимо, чтобы исландцы (1 очко) не обыграли с лучшей разницей мячей хорватов (6 очков).
Бразильцы на старте группы Е неожиданно для многих сыграли вничью со швейцарцами (1:1). В матче второго тура с костариканцами подопечные Тите ходили по краю до самого конца, однако смогли дожать соперника в компенсированное время благодаря точному удару Фелипе Коутинью, который вновь выручил команду. Уже после свой первый гол на турнире провел Неймар, который опередил (56 голов) в списке бомбардиров сборной Ромарио (55) и приблизился к Роналдо (62) и Пеле (77). Не устают удивлять швейцарцы, которые во встрече с сербами (2:1) добились первой волевой победы на турнире, причем решающий гол был забит Джерданом Шакери на 90-й минуте.
Ушли от позора действующие чемпионы мира немцы, выступающие в группе F. Команда Йоахима Лева, которая проиграла в первом туре мексиканцам (0:1), уступала после первого тайма и в игре со шведами (2:1). Победу немцам принес точный удар со штрафного в исполнении Тони Крооса на последней минуте компенсированного времени.
Одной из самых обсуждаемых стала сборная России, которая в двух матчах одержала две победы с разницей мячей 8:1. Российские футболисты показали лучший суммарный пробег среди всех участников, что говорит о прекрасном физическом состоянии игроков.
В группе В борьбу за путевку в плей-офф испанцам и португальцам (по 4 очка) навязала команда Ирана (3). В группе С за второе после французов место в 1/8 финала поборются датчане и австралийцы.
Турнир в России обновил рекордную серию по матчам с забитыми мячами. Предыдущее достижение — 26 матчей — было установлено в 1954 году. Новую планку задала встреча Бельгия — Панама (5:2) 23 июня, после чего рекорд обновлялся еще пять раз и составляет 32 игры.
Примечательно, что 16 из 85 мячей забиты после 80-й минуты, причем семь стали победными, а один принес команде ничью. Благодаря голам на последних минутах зрители насладились первыми волевыми победами. Джердан Шакири принес швейцарцам 3 очка в матче с сербами (2:1), убежав один на один с вратарем на 90-й минуте матча. Гол Крооса спас немцев.
Средняя результативность турнира составляет 2,66 гола за игру. Панамцы, которые дебютируют на чемпионатах мира, забили первый гол — в матче с англичанами (1:6) отличился 37-летний Фелипе Балой. Англичане впервые смогли забить больше четырех мячей в матче мирового первенства, а нападающий Гарри Кейн стал автором третьего хет-трика в истории британской сборной после Джеффа Херста в финальном матче турнира в 1966-м с командой ФРГ (4:2, дом. вр.) и Гари Линекера в игре группового турнира с поляками (3:0) в 1986 году.
Кейн вырвался на первое место в списке бомбардиров турнира с пятью мячами. Позади — португалец Криштиану Роналду (4), чей точный удар во втором туре с иранцами принес команде победу, и Ромелу Лукаку. Лукаку и Кейну удалось повторить достижение легендарного Диего Марадоны, который в 1986 году отмечался дублями в двух матчах подряд. Лучший результат принадлежит венгру Шандору Кочишу, который в 1954 году забивал больше двух голов в первых четырех играх турнира.
Для Роналду гол стал 85-м в 152 матчах за команду Португалии, что сделало его лучшим бомбардиром среди европейских сборных в истории. Предыдущее достижение принадлежало венгру Ференцу Пушкашу, который в 85 матчах забил 84 мяча.
Новая волна разговоров поднялась вокруг VAR. Сборные Египта, Сербии и Швеции возмущены тем, что судьи не использовали систему в необходимый, по их мнению, момент, что отразилось на ходе матча. Дальше всех пошли сербы. Главный тренер команды Младен Крстаич заявил, что арбитр матча со швейцарцами (1:2) "ограбил" его подопечных, не назначив пенальти в одном из эпизодов. ФИФА не стала давать судью в обиду и завела на специалиста дисциплинарное дело.
Другая претензия к новой технологии — у главного тренера иранцев португальца Карлуша Кейруша. "VAR была создана не для того, чтобы прикрывать ошибки судей, а чтобы устранять ошибки. Никто не понимает, почему правила нарушаются. Завтра игра, и мы должны точно знать, кто и как судит. Люди должны понимать правила. Ошибки должны быть очевидны", — заявил тренер после поражения команды от испанцев.
При этом количество назначенных пенальти неизменно растет, их уже 18 — столько же было назначено по итогам всех игр на турнирах 1990, 1998 и 2002 годов.
Игру Дания — Австралия в Самаре посетил на стадионе миллионный зритель. Всего матчи турнира с трибун посмотрели 1 476 678 зрителей, в среднем — 46 146 зрителей (десятый показатель в истории мировых первенств — прим. ТАСС). Новые рекорды посещаемости были установлены на стадионе в Сочи (44 287), Ростове-на-Дону (43 472), Нижнем Новгороде (43 319) и Казани (42 837).
В пятницу, 22 июня, оргкомитет зафиксировал цифру 2,5 млн посетителей фестивалей болельщиков. Рекорды отмечают вещатели турнира. Встреча Россия — Египет стал самой популярной трансляцией в России в текущем году, она собрала у экранов более 20 млн человек.
День рождения на турнире отметил Лионель Месси, которому 24 июня исполнился 31 год. На поедание торта в виде футболиста собралось около 2 тыс. жителей подмосковных Бронниц, где базируется сборная Аргентины.
Турнир посетили король Бельгии Филипп с сыновьями Габриэле и Эммануэлем, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер, хоккеист Павел Дацюк, шахматист Сергей Карякин, десяток послов стран — участниц турнира. Продолжают путешествовать по стадионам легенды ФИФА — Деку, Сол Кэмпбелл, Бум Кун Ча, Дидье Дрогба, Деметрио Альбертини, Икер Касильяс.
Турнир в целом проходит очень спокойно, однако были зафиксированы первые случаи агрессивного поведения на стадионе. Четыре болельщика сборной Аргентины, расстроенные поражением команды, избили на стадионе в Нижнем Новгороде хорватского болельщика. Все четверо уже депортированы на родину. Датская федерация была оштрафована за то, что болельщики команды во время матча с австралийцами бросали посторонние предметы в болельщиков соперников.
Не обошлось и без смешения футбола и политики. ФИФА открыла дисциплинарные дела на игроков сборной Швейцарии Гранита Джаку, Джердана Шакири и Штефана Лихштайнера. После забитых мячей в матче с сербами родившиеся в семьях косовских албанцев Джака и Шакири, а также Лихштайнер праздновали голы, складывая из рук фигуру, напоминающую изображение орла на флаге Албании. Также Шакири вышел на матч в бутсах, на одной из которых был изображен флаг Швейцарии, а на другой — Косова.
Федерация футбола Польши была оштрафована и предупреждена за политические и агрессивные баннеры на матче с сенегальцами. Также ФИФА открыла дисциплинарные дела в отношении двух представителей немецкой делегации за непозволительное поведение при праздновании победного гола в ворота шведов (2:1).
Антон Рассказов