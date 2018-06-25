Фридзон: баскетболисты сборной России верят в успех футболистов в матче с уругвайцами

Баскетбольная сборная России с 19 июня проводит тренировочный сбор в Новогорске в рамках подготовки к отборочным матчам Кубка мира 2019 года

Баскетбольная сборная России с 19 июня проводит тренировочный сбор в Новогорске в рамках подготовки к отборочным матчам Кубка мира 2019 года против команд Бельгии (29 июня) и Франции (2 июля). Российские футболисты во время чемпионата мира также тренируются в Новогорске.

КАЛИНИНГРАД, 25 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты сборной России следят за выступлением футбольной сборной на чемпионате мира и надеются на победу команды в матче против уругвайцев. Об этом ТАСС по телефону рассказал баскетболист Виталий Фридзон.

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"Хочу пожелать ребятам только победы в предстоящей игре с командой Уругвая. Мы видимся с футболистами, потому что также проводим сборы в Новогорске. Я лично общался с Самедовым, Жирковым, поздравлял их с успешным стартом, - сказал Фридзон. - Наши парни здорово сыграли в первых двух мачтах - вся страна видела, что каждый игрок бился до последнего, было видно, что ребята заряжены, хотят выиграть".

"Теперь ждем от футболистов победы в матче с уругвайцами и выхода из группы с первого места, вся наша сборная будет следить и болеть за парней. Надеюсь, после Самары мы с игроками футбольной сборной увидимся в Новогорске, и у них будет отличное настроение", - добавил Фридзон.

Сборные России и Уругвая сыграют в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира в понедельник в Самаре, начало в 17:00 мск.