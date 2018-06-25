Герреро: сборная Перу по футболу смогла объединить свою страну во время ЧМ-2018

Сборная Перу впервые за 36 лет попала на чемпионат мира

"Мы очень разочарованы, это сложно принять. Однако прекрасно, что с нашими соперниками мы говорили на одном языке - языке футбола. Нам удалось объединить всю страну, в этом наша сила, надеюсь, это продолжится и дальше", - сказал Герреро.

Сборная Перу впервые за 36 лет попала на чемпионат мира. На турнире в России команда со счетом 0:1 проиграла две стартовые встречи против сборных Дании и Франции. Перуанские футболисты потеряли шансы на выход в плей-офф.

СОЧИ, 25 июня. /ТАСС/. Сборной Перу по футболу удалось объединить всю свою страну во время чемпионата мира. Такое мнение на пресс-конференции высказал капитан перуанской команды нападающий Паоло Герреро.

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Во вторник сборная Перу проведет свой последний матч на чемпионате мира. Встреча перуанцев и австралийцев начнется в 17:00 мск на сочинском стадионе "Фишт".

"Несмотря на то, что мы не вышли в плей-офф, мы ждем завтрашнего матча, команда восстановилась. Хотелось бы поехать домой с тремя очками, доставить нашему народу хоть немного радости, мы не должны возвращаться с пустыми руками. В следующем матче нам надо сыграть лучше, вся наша команда хочет выйти на поле, стиснув зубы, и набрать очки. Мы полностью сконцентрированы, но сохраняем спокойствие", - заверил Герреро.

По словам капитана сборной Перу, для команды очень важно скорейшее возвращение в строй травмированного нападающего Джефферсона Фарфана, который не сыграет с австралийцами. "Момент с его травмой был очень чувствительным для всех, спасибо богу, что он все-таки поправляется. Он - искра в нашей команде, мы ждем его скорейшего выздоровления, чтобы он к нам присоединился. Это важно и для нас, и для его дальнейшей карьеры", - отметил Герреро.

Герреро будет бороться за свою карьеру

Международная федерация футбола (ФИФА) в декабре дисквалифицировала Герреро на один год из-за положительной допинг-пробы, выявившей употребление кокаина. Впоследствии апелляционный комитет ФИФА принял решение сократить дисквалификацию до шести месяцев. Представители футболиста и Всемирного антидопингового агентства (WADA) подали жалобы в Спортивный арбитражный суд (CAS), который увеличил срок отстранения Герреро до 14 месяцев.

Игрок должен был пропустить чемпионат мира, но Федеральный суд Швейцарии удовлетворил апелляцию Герреро на решение (CAS) и футболист смог принять участие в турнире в России.

"Я буду иметь возможность играть дальше в футбол, буду бороться за свою карьеру. Не знаю, будет ли это мой последний матч на чемпионатах мира, я ведь могу внести свой вклад и в будущем. Завтра же я до конца буду бороться за национальную команду, вся наша команда хочет дать народу Перу эту радость", - заключил Герреро.

Чемпионат мира по футболу завершится 15 июля.