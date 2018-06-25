Сборная Исландии по футболу в полном составе провела тренировку на "Ростов-Арене"

Сборная Исландии прибыла в Ростов-на-Дону в воскресенье вечером

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июня. /ТАСС/. Сборная Исландии в полном составе провела тренировку на "Ростов-Арене" в преддверии матча чемпионата мира по футболу против команды Хорватии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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В первые 15 минут, открытые для прессы, полевые игроки неспешно бегали по полю, а потом, встав в круг, занимались перепасовкой мяча.

В первом матче на чемпионате мира исландцы 16 июня в Москве на стадионе "Спартак" сыграли вничью с командой Аргентины - 1:1, вторая встреча сборной Исландии на ЧМ с командой Нигерии 22 июня завершилась поражением островитян со счетом 0:2. Перед заключительным туром сборная Исландии с одним очком занимает третье место, хорваты идут первыми (6 очков).