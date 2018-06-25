Жаркая погода ожидается в городах ЧМ-2018 во вторник

Самая высокая температура ожидается в Ростове-на-Дону - 36 градусов тепла

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Жаркая погода ожидается во вторник, 26 июня, в четырех городах, принимающих матчи чемпионата мира по футболу, - Москве, Сочи, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, сообщила ТАСС в понедельник главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"24-26 градусов тепла ожидается в Москве во вторник, осадков быть не должно. 30 градусов тепла и кратковременный дождь 26 июня прогнозируются в Сочи. В Санкт-Петербурге тоже будет комфортная погода - 24 градуса, без осадков. Очень жарко будет в Ростове-на-Дону - 36 градусов и небольшой дождь", - сказала Макарова.

Во вторник, 26 июня, команды Дании и Франции встретятся в 17:00 в Москве, матч между сборными Австралии и Перу пройдет в Сочи в 17:00, команды Нигерии и Аргентины сыграют в Санкт-Петербурге в 21:00, сборные Исландии и Хорватии встретятся в Ростове-на-Дону в 21:00.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.