Наставник сборной Перу поблагодарил организаторов ЧМ за помощь в случае с травмой Фарфана

СОЧИ, 25 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Перу по футболу Рикардо Гарека выразил благодарность организаторам чемпионата мира в России за качественную помощь в случае с травмой нападающего Джефферсона Фарфана. Об этом специалист заявил на пресс-конференции.
23 июня на тренировке сборной Перу в подмосковных Химках Фарфан столкнулся с игроком молодежной команды, после чего упал и потерял сознание. 33-летний нападающий был отправлен в больницу, как ранее сообщил ТАСС источник, у футболиста сотрясение мозга. Фарфан, являющийся действующим чемпионом России в составе московского "Локомотива", не примет участие в матче ЧМ-2018 с командой Австралии.
"С Фарфаном, в общем-то, все в порядке, но завтра, к сожалению, сыграть он не сможет. Самое главное - он восстанавливается, сразу же после столкновения игрок получил всю необходимую помощь", - сказал Гарека.
"Его состояние быстро стабилизировали после двухминутной потери сознания, сейчас он в больнице. Есть определенные правила восстановления игроков, ему нужно находиться в больнице на протяжении 72 часов. Считаем, что мы должны следовать этим требованиям, и благодарим организаторов из России, медиков за помощь, оказанную нам", - добавил главный тренер сборной Перу.
По словам Гареки, помимо Фарфана, в матче Перу - Австралия не примет участие защитник перуанской команды Альберто Родригес. Встреча между сборными Перу и Австралии состоится во вторник на сочинском стадионе "Фишт", начало - 17:00 мск.
Сборная Перу со счетом 0:1 проиграла две стартовые встречи на чемпионате мира против команд Дании и Франции и лишилась шансов на выход в плей-офф.