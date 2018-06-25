Наставник сборной Перу поблагодарил организаторов ЧМ за помощь в случае с травмой Фарфана

23 июня на тренировке сборной Перу в подмосковных Химках Фарфан столкнулся с игроком молодежной команды, после чего упал и потерял сознание

СОЧИ, 25 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Перу по футболу Рикардо Гарека выразил благодарность организаторам чемпионата мира в России за качественную помощь в случае с травмой нападающего Джефферсона Фарфана. Об этом специалист заявил на пресс-конференции.

23 июня на тренировке сборной Перу в подмосковных Химках Фарфан столкнулся с игроком молодежной команды, после чего упал и потерял сознание. 33-летний нападающий был отправлен в больницу, как ранее сообщил ТАСС источник, у футболиста сотрясение мозга. Фарфан, являющийся действующим чемпионом России в составе московского "Локомотива", не примет участие в матче ЧМ-2018 с командой Австралии.

"С Фарфаном, в общем-то, все в порядке, но завтра, к сожалению, сыграть он не сможет. Самое главное - он восстанавливается, сразу же после столкновения игрок получил всю необходимую помощь", - сказал Гарека.