Жители Казани выдали болельщику сборной Колумбии инвалидное кресло взамен неисправного

Через социальные сети горожане попросили о помощи, и новое кресло футбольному фанату выдали на все время ЧМ

КАЗАНЬ, 25 июня. /ТАСС/. Жители Казани оказали помощь болельщику сборной Колумбии по футболу с ограниченными возможностями Хулио Пико с заменой инвалидного кресла на время его пребывания в России на чемпионате мира.

Пико путешествует по России на кресле с электроприводом. Однако в Ульяновске один из аккумуляторов устройства отказал, из-за чего по прибытии в Казань, где в воскресенье колумбийцы в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира разгромили поляков со счетом 3:0, болельщик оказался ограничен в передвижениях. Жители города через социальные сети попросили о помощи болельщику, и проблему в итоге удалось решить через фонд "Добрая Казань" и "День добрых дел" - коляска Пико была заменена на исправную на все время его пребывания в России.

"Когда я приехал в Россию, и у меня начались трудности, я очень удивился, как люди откликнулись на мою проблему, - сказал Пико. - Люди здесь замечательные, очень добрые, что касается кресла, я сравниваю его с тем, которое сломалось, и думаю, это новое даже лучше: оно тяжелее, но при этом более легкое в управлении, буду тестировать его возможности. Я так благодарен, что жители Казани помогли мне во всем, ваша помощь оказалась настоящей, я очень это ценю, спасибо жителям Казани".

"Мы, конечно, рады, Казань - это очень гостеприимный город, рады всем, - сказал менеджер проектов фонда "Добрая Казань". - Услышали о такой проблеме, откликнулись вместе с фондом "День добрых дел", нашли возможность на время того, как наш гость пребывает в России, дать замену, чтобы не испытывал никаких проблем и был полноценным болельщиком чемпионата мира".

Колумбийцы после победы над поляками набрали три очка и поднялись на третье место в группе. Первое место делят команды Сенегала и Японии (по 4 очка). В заключительном туре группового этапа 28 июня сборная Колумбии сыграет в Самаре с сенегальцами.