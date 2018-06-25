Тренер: опыт игры на чемпионате мира поможет дальнейшему развитию перуанского футбола

Сборная Перу со счетом 0:1 проиграла две встречи в группе на чемпионате мира - против команд Дании и Франции

СОЧИ, 25 июня. /ТАСС/. Опыт, полученный сборной Перу на чемпионате мира, поможет команде в дальнейшем развитии и оставит перуанским футболистам прекрасные воспоминания. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер перуанской сборной Рикардо Гарека.

Сборная Перу со счетом 0:1 проиграла две встречи в группе на чемпионате мира - против команд Дании и Франции, лишившись шансов на выход в плей-офф. Заключительный матч в группе С сборная Перу проведет против австралийцев во вторник в Сочи, начало - 17:00 мск.

"Завтрашний матч жизненно важен для нас, мы к нему подходим очень серьезно, хотим завершить участие в чемпионате мира наилучшим образом. Когда турнир закончится, у нас будут прекрасные воспоминания о нем, это было прекрасно. Мы должны понять, почему вылетели из чемпионата мира, но это в любом случае был полезный опыт, он поможет нам в будущем развитии. Нам надо понять свои дальнейшие цели, продолжать расти и развиваться", - сказал Гарека.