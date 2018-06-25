Тренер: опыт игры на чемпионате мира поможет дальнейшему развитию перуанского футбола

СОЧИ, 25 июня. /ТАСС/. Опыт, полученный сборной Перу на чемпионате мира, поможет команде в дальнейшем развитии и оставит перуанским футболистам прекрасные воспоминания. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер перуанской сборной Рикардо Гарека.
Сборная Перу со счетом 0:1 проиграла две встречи в группе на чемпионате мира - против команд Дании и Франции, лишившись шансов на выход в плей-офф. Заключительный матч в группе С сборная Перу проведет против австралийцев во вторник в Сочи, начало - 17:00 мск.
"Завтрашний матч жизненно важен для нас, мы к нему подходим очень серьезно, хотим завершить участие в чемпионате мира наилучшим образом. Когда турнир закончится, у нас будут прекрасные воспоминания о нем, это было прекрасно. Мы должны понять, почему вылетели из чемпионата мира, но это в любом случае был полезный опыт, он поможет нам в будущем развитии. Нам надо понять свои дальнейшие цели, продолжать расти и развиваться", - сказал Гарека.
"Нам хотелось бы выйти в 1/8 финала, но это не удалось, а теперь мы усердно готовимся к завтрашнему матчу, - продолжил наставник сборной Перу. - Это будет сложно, так как у австралийцев очень хороший уровень подготовки, они полностью выкладываются на поле, имеют четкую стратегию, стиль игры. Это жесткий соперник, а большинство их игроков, вне зависимости от возраста, находится на равном уровне, нам придется сыграть самым оптимальным образом. Этот матч будет таким же важным, как и все предыдущие игры".
Гарека выразил благодарность болельщикам сборной Перу и подчеркнул, что его главным впечатлением от мирового первенства стало само "перуанское присутствие на чемпионате мира". "Я благодарен болельщикам, населению Перу, нашей прессе. Мы проходили и через неприятные моменты, однако всегда имели поддержку. Завтра нам обязательно надо набрать очки - это важно для тех, кто нас поддерживает и болеет за сборную Перу от всего сердца", - добавил специалист.
Гарека также отметил, что пока не готов дать ответ о возможном продолжении работы на посту главного тренера сборной Перу. "Я должен буду принять решение, все хотели бы получить ответ. У меня превосходные отношения с футбольной ассоциацией, я понимаю, что дать быстрый ответ было бы разумно. Но я не знаю, когда это точно произойдет, хотя скоро мне придется принять решение", - заключил он.