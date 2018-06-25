По словам представителей детского центра, футбол пользуется огромной популярностью среди артековцев

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Фан-зона, рассчитанная на 3 тыс. человек, откроется в понедельник на территории международного детского центра "Артек" в Крыму к матчу чемпионата мира по футболу между командами России и Уругвая. Об этом сообщила пресс-служба центра.

"Сегодняшний день, 25 июня 2018 года, станет в "Артеке" днем большого футбола: в детском центре разворачивается одна из крупнейших в Крыму фан-зон, где более 3 тыс. детей будут смотреть на большом мониторе матч Россия - Уругвай", - говорится в сообщении.

По словам представителей МДЦ, футбол пользуется огромной популярностью среди артековцев, и "Артек" со своей стороны "помогает самым способным их них попасть в детские футбольные академии".

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.