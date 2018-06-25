Гости из 60 стран посетили Нижний Новгород в дни матчей ЧМ-2018 в городе

Город принял встречи группового этапа между командами Швеции и Южной Кореи (18 июня, 1:0), Аргентины и Хорватии (21 июня, 0:3), Англии и Панамы (24 июня, 6:1)

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июня. /ТАСС/. Болельщики из 60 стран мира посетили Нижний Новгород в дни проведения в городе матчей чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава транспортной дирекции чемпионата мира Кирилл Поляков.

Город принял встречи группового этапа между командами Швеции и Южной Кореи (18 июня, 1:0), Аргентины и Хорватии (21 июня, 0:3), Англии и Панамы (24 июня, 6:1).

"На первые три матча прибыли гости из 60 стран. Большая часть болельщиков из тех стран, команды которых здесь играют, но также были из Японии, Австралии, Канады, Китая и других", - сказал Поляков.