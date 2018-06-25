Гости из 60 стран посетили Нижний Новгород в дни матчей ЧМ-2018 в городе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июня. /ТАСС/. Болельщики из 60 стран мира посетили Нижний Новгород в дни проведения в городе матчей чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава транспортной дирекции чемпионата мира Кирилл Поляков.
Город принял встречи группового этапа между командами Швеции и Южной Кореи (18 июня, 1:0), Аргентины и Хорватии (21 июня, 0:3), Англии и Панамы (24 июня, 6:1).
"На первые три матча прибыли гости из 60 стран. Большая часть болельщиков из тех стран, команды которых здесь играют, но также были из Японии, Австралии, Канады, Китая и других", - сказал Поляков.
Популярностью, по его словам, пользуются дополнительные поезда с бесплатным проездом для владельцев билетов на матчи и паспортов болельщика. Большая часть пассажиров - граждане России, но достаточно много и зарубежных гостей. Всего отправляющихся и прибывающих в Нижний Новгород поездов будет около 67, уточнил глава транспортной дирекции. "Задействованы и "Ласточки", и "Стрижи", поезда прибывают из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары", - пояснил он.
Работу транспорта положительно оценивают гости чемпионата. "Слышим много позитивных отзывов, в том числе от английских фанатов, в социальных сетях", - сказал Поляков.
Всего Нижний Новгород примет шесть матчей чемпионата мира, оставшиеся встречи: Швейцария - Коста-Рика (27 июня), игра 1/8 финала и четвертьфинал.