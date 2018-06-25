"Картонный Хавьер" прокатился на танке в Музее военной техники в Свердловской области

Акцию запечатлели на камеру и отправили фото мексиканским болельщикам с приглашением посетить выставочную площадку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Сотрудники Музея военной техники Уральской горно-металлургической компании в городе Верхняя Пышма Свердловской области создали собственную картонную копию мексиканского болельщика Хавьера, которого жена не пустила на чемпионат мира по футболу в Россию. Копию Хавьера посадили в танк Т-34, запечатлели это на камеру и отправили фото с приглашением мексиканским болельщикам посетить выставочную площадку, сообщили в понедельник в пресс-службе компании.

Ранее в интернете стал популярен футбольный болельщик Хавьер, которого жена не отпустила в Россию на чемпионат мира по футболу, но друзья сделали его картонный портрет в натуральную величину, назвали "картонным Хавьером" и стали возить с собой на все матчи. При этом уже 22 июня живой Хавьер был замечен в Воронеже, где остановился вместе с друзьями по пути в Ростов-на-Дону на матч своей сборной.

"Чтобы заинтересовать иностранных гостей, работники музея создали свою картонную копию Хавьера, посадили его в танк и отправили фото с приглашением мексиканским болельщикам. На письмо компания друзей отреагировала спустя сутки", - говорится в сообщении пресс-службы.

Болельщики отметили, что им очень интересно это предложение. "Мы сейчас находимся за 1,7 тыс. км и точно еще не знаем, когда прибудем в Екатеринбург", - написали они на английском. Переговоры с ними идут до сих пор, отметили в компании.

Кроме того, в музее болельщикам пообещали провести техническое обслуживание их автобуса, который молодые люди переделали в дом на колесах и перевезли через океан специально для перемещения на нем по России на время чемпионата мира по футболу.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Екатеринбурге 27 июня пройдет матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Мексики и Швеции. По итогам двух матчей сборная Мексики набрала шесть очков и вышла на первое место в группе F.