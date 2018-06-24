Выдра-оракул предсказала победу сборной Уругвая над россиянами на ЧМ-2018

Для выдры использовали традиционный способ гадания: в бассейн бросили два мяча с флагами стран-участниц матча. Животное выбрало мячик с уругвайским флагом

СОЧИ, 25 июня. /ТАСС/. Сочинская выдра-оракул по кличке Гарри предсказала победу сборной Уругвая над командой России в матче чемпионата мира по футболу, который пройдет понедельник в Самаре. Об этом сообщила ТАСС директор аквариума на Новой Мацесте Жанна Зазина.

Публикация от Аквариум и Морской зоопарк (@aquazoosochi) 24 Июн 2018 в 5:13 PDT

"На это раз Гарри настроен не очень патриотично. Он предсказывает победу сборной Уругвая в матче против команды России", - сказала Зазина.

Она отметила, что для выдры использовали традиционный способ гадания: в бассейн бросили два мяча с флагами стран-участниц матча. "Но Гарри не выбрал мячик с триколором нашей страны", - сказала директор аквариума.

Ранее Гарри предсказал результат матчей Россия - Саудовская Аравия 14 июня, в котором российские футболисты одержали победу со счетом 5:0, и Россия - Египет 19 июня, где российская команда выиграла со счетом 3:1.

Сборные России и Уругвая сыграют в матче заключительного тура группового этапа в понедельник в Самаре, начало в 17:00 мск.