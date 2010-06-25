Встреча состоится в Самаре в понедельник и начнется в 17:00 мск

"На трансляции матча мы ожидаем максимальную загрузку официальной фан-зоны чемпионата мира по футболу - до 10 тыс. болельщиков", - рассказала представитель пресс-службы.

СОЧИ, 25 июня. /ТАСС/. Власти Сочи готовятся к максимальной загрузке фан-зоны, способной вместить одновременно 10 тысяч человек, во время трансляции матча чемпионата мира по футболу между командами России и Уругвая, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города-курорта.

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По ее словам, для комфортного размещения в фан-зоне лучше занимать места за два-три часа до начала матча.

На площадке фестиваля болельщиков FIFA проходят спортивно-образовательные мероприятия, трансляции матчей, музыкальная и культурная программы. Кроме того, запланированы визиты ведущих футболистов, экспресс-интервью со спортсменами, конкурсы среди зрителей, выступление спортивных коллективов края. Около 25 тыс. человек посетили официальную фан-зону чемпионата мира по футболу в Сочи в день ее открытия. По информации пресс-службы мэрии Сочи, за десять дней работы фестиваль болельщиков посетили около 170 тыс. человек.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В Сочи сыграют команды Австралии и Перу (группа C, 26 июня), также здесь пройдут матчи 1/8 финала (30 июня) и 1/4 финала (7 июля). Прошедший 15 июня матч между сборными Испании и Португалии завершился вничью со счетом 3:3, 18 июня в Сочи сборная Бельгии по футболу одержала победу над командой Панамы со счетом 3:0, 23 июня сборная Германии обыграла команду Швеции со счетом 2:1.