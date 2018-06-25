Открытые в 2018 году стадионы ЧМ по футболу получили "зеленые" сертификаты

По результатам исследований лидером рейтинга зеленого стандарта "Футбольные стадионы РУСО", по которому осуществлялась сертификация, стала "Волгоград-Арена"

ТАСС, 25 июня. Семь стадионов чемпионата мира по футболу, которые были открыты весной 2018 года, получили "зеленые" сертификаты. Об этом сообщает пресс-служба ФГУП "Спорт-Инжиниринг", которое выступало заказчиком этих семи арен.

Основные требования футбольного зеленого стандарта включают следующие разделы: охрана окружающей среды и экологическая безопасность; энергосбережение и энергоэффективность; рациональное использование водных ресурсов; экологические характеристики материалов и обращение с отходами; качество архитектурных решений и планировки территории, а также комфортность стадиона для его посетителей.

"Вручение специальных "зеленых" дипломов руководителю ФГУП "Спорт-Ин" Алексею Милованову ознаменовало завершение долгого процесса экологической сертификации наших стадионов, построенных и реконструированных к продолжающемуся чемпионату мира по футболу в России", - говорится в заявлении пресс-службы.

Зеленый стандарт "Футбольные стадионы РУСО", по которому осуществлялась сертификация, разработан ведущими экспертами ассоциации "Национальный центр зеленого строительства", а также международными специалистами при поддержке оргкомитета "Россия-2018". Он создан специально для стадионов чемпионата мира. Базовые документы зеленого стандарта "Футбольные стадионы РУСО" официально одобрены Международной федерацией футбола (ФИФА).

По результатам исследований, которые начались задолго до чемпионата мира и достигли пика интенсивности в первые месяцы 2018 года, стадиону в каждой из нескольких десятков номинаций присваивалось определенное количество баллов. В результате в лидеры вышел стадион в Волгограде - 404 балла. "Ростов-Арена" получила 391 балл, "Екатеринбург-Арена" - 390, стадион "Калининград" - 372, "Самара-Арена" - 362, стадион "Нижний Новгород" - 361, "Мордовия-Арена" - 354. Это позволило оформить для каждой из арен диплом уровня "Серебро".