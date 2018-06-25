Эрмитажный кот Ахилл вошел в число лучших предсказателей чемпионата мира по футболу

За время турнира он еще ни разу не ошибся в прогнозах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Белый эрмитажный кот Ахилл признан одним из лучших предсказателей чемпионата мира по футболу - он еще ни разу не ошибся в своих прогнозах, сообщили в комитете по развитию туризма Санкт-Петербурга.

"Аналитическое агентство "ТурСтат" представило рейтинг лучших оракулов-предсказателей чемпионата мира по футболу 2018 года из мира животных в городах ЧМ-2018. Кот Ахилл из Санкт-Петербурга, медведь Яков Потапыч из Москвы, тапир Клеопатра из Нижнего Новгорода, лемур Спартак из Екатеринбурга, выдра Гарри из Сочи, олень Яша из Химок (Московская область) и коза Забияка из Самары входят в число самых успешных и популярных предсказателей результатов матчей чемпионата мира по футболу в России", - сообщает пресс-служба комитета.

Рейтинг составлялся по результатам анализа правильности сделанных прогнозов и популярности животных-предсказателей.

Во время чемпионата мира эрмитажный кот угадал результат матча открытия чемпионата в Москве Россия - Саудовская Аравия (5:0), а также игр, проходящих на стадионе в Санкт-Петербурге. Он предсказал победу сборной Ирана над марокканцами (1:0) 15 июня, россиян над командой Египта (3:1) 19 июня и бразильцев над сборной Коста-Рики (2:0) 22 июня.

Белоснежный голубоглазый кот Ахилл из Эрмитажа начал карьеру предсказателя в прошлом году во время Кубка конфедераций. Сотрудники музея выбрали его из всех претендентов за способность к анализу и необычному поведению. К тому же природная глухота помогает ему не поддаваться стрессу во время публичных мероприятий. В прошлом году кот верно предсказал результаты трех из четырех игр Кубка конфедераций, которые проходили в Санкт-Петербурге, в том числе стартовой и финальной, кот Ахилл далее будет предсказывать исход матчей чемпионата, которые пройдут в Петербурге 26 июня, 3 и 10 июля.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России.