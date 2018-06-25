Футболист сборной России Фернандес заявил, что сыграть на чемпионате мира было его мечтой

Защитник выразил надежду, что еще долгое время будет играть за ЦСКА и сборную России

ТАСС, 25 июня. Защитник сборной России по футболу и московского ЦСКА Марио Фернандес исполнил свою мечту, сыграв на чемпионате мира. Об этом он сообщил в интервью газете "Известия".

Фернандес выступает за московский ЦСКА с 2012 года, 13 июля 2016 года бразилец получил российское гражданство, а 7 октября 2017 года дебютировал за сборную России в товарищеском матче с командой Южной Кореи (4:2). Чемпионат мира стал первым официальным турниром, на котором Фернандес сыграл за сборную России.

"Прежде всего - это мой выбор, меня поддержали моя семья и мои близкие друзья, что для меня очень важно, - сказал Фернандес. - У меня была мечта сыграть на чемпионате мира по футболу, и я реализовал ее в футболке сборной России. Российский футбольный союз (РФС) открыл мне двери, которые, скорее всего, были бы закрыты для меня в родной Бразилии, я благодарю бога за то, что моя карьера сложилась именно таким образом, я счастливый человек".

Защитник рассказал об атмосфере в коллективе. "В коллективе все меня уважают, и я, в свою очередь, великолепно отношусь ко всем партнерам, тренерам и персоналу сборной, - сказал Фернандес. - Я уже шесть лет живу в России, поэтому можно сказать уже стал своим, очень счастлив здесь и надеюсь продолжать играть за ЦСКА и сборную еще долгое время".

Сборная России досрочно обеспечила себе место в 1/8 финала чемпионата мира. Российская сборная опережает в турнирной таблице группы А команду Уругвая по дополнительным показателям. В заключительном матче группового этапа россияне и уругвайцы сыграют друг с другом. Встреча пройдет 25 июня в Самаре, в случае ничьей или победы подопечные Станислава Черчесова займут первое место в группе.