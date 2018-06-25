Сборная Перу без Фарфана провела тренировку в Сочи перед матчем ЧМ-2018 с австралийцами

Форвард "Локомотива" не примет участия в заключительной игре группового турнира по состоянию здоровья

СОЧИ, 25 июня. /ТАСС/. Все футболисты сборной Перу, кроме нападающего Джефферсона Фарфана, приняли участие в тренировке национальной команды перед матчем с австралийцами на чемпионате мира, передает корреспондент ТАСС.

Занятие перуанцев прошло в Сочи на тренировочном поле "Адлер-1". На тренировке игроки активно работали с мячом, в команде наблюдалась позитивная атмосфера.

Ранее Фарфан опубликовал сообщение в Instagram, заявив, что не сыграет в матче со сборной Австралии. На одной из тренировок команды в подмосковных Химках Фарфан столкнулся с игроком молодежной сборной Перу Джереми Агирре, после чего упал и потерял сознание. 33-летний нападающий был отправлен в больницу, как ранее сообщил ТАСС источник, у футболиста сотрясение мозга.

Матч группы С между перуанцами и австралийцами состоится на сочинском стадионе "Фишт" во вторник, начало - 17:00 мск. Сборная Перу проиграла две стартовые встречи на чемпионате мира против команд Дании (0:1) и Франции (0:1), лишившись шансов на выход в плей-офф.