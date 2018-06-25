Кит Пузырь из анапского дельфинария предсказал победу сборной России над уругвайцами

Киту в бассейн бросают мячи с флагами стран - участниц матча, и он должен принести один из них тренеру

КРАСНОДАР, 25 июня. /ТАСС/. Белый кит Пузырь, живущий в дельфинарии Анапы, предсказал победу сборной России в матче группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Уругвая. Об этом ТАСС сообщили в дельфнарии.

Пузырь любит играть в мяч, поэтому ему предложили именно этот способ гадания: в бассейн бросают мячи с флагами стран - участниц матча, и он должен принести один из них тренеру.

"У Пузыря плотный график, но нашли время, провели гадание. Как и в случае с матчами против команд Египта (3:1) и Саудовской Аравии (5:0), Пузырь выбрал Россию", - сказала представитель дельфинария.

Сборные России и Уругвая сыграют в матче заключительного тура группового этапа в понедельник в Самаре, начало - 17:00 мск.