Временное консульство Исландии для болельщиков ЧМ-2018 начало работу в Ростове-на-Дону

Матч Хорватия - Исландия пройдет 26 июня на "Ростов-Арене"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июня. /ТАСС/. Временное консульство Исландии для болельщиков чемпионата мира по футболу из этой страны начало работу в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили ТАСС по телефону в посольстве Исландии в Москве.

26 июня в Ростове-на-Дону пройдет матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Исландии и Хорватии.

"Временное консульство Исландии в Ростове-на-Дону начало свою работу 25 июня, - сказала представитель посольства. - В Ростов приехал консул, он будет решать все вопросы, которые могут возникнуть у исландцев во время пребывания в этом городе. Консульство прекратит свою работу 28 июня".

По информации посольства, 4960 исландцев получили паспорта болельщика ЧМ-2018. "Однако нам пока неизвестно, сколько наших соотечественников приедет в Ростов", - отметила собеседница ТАСС.

В первом матче на чемпионате мира исландцы 16 июня в Москве на стадионе "Спартак" сыграли вничью с командой Аргентины - 1:1, вторая встреча сборной Исландии на ЧМ с командой Нигерии 22 июня в Волгограде завершилась поражением островитян - 0:2. Перед заключительным туром сборная Исландии с одним очком занимает третье место в группе.