Карякин посоветовал болельщикам ЧМ посетить в Екатеринбурге "Ельцин Центр" и фан-зону

Кроме того, победитель ралли-марафона "Дакар" посоветовал обратить внимание гостей на Музей автомобильной техники

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Победитель ралли- марафона "Дакар" 2017 года в классе квадроциклов, посол чемпионата мира по футболу Сергей Карякин посоветовал болельщикам посетить в Екатеринбурге "Ельцин Центр", а также Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) им. Маяковского, где расположен Фестиваль болельщиков. Об этом Карякин сообщил журналистам в городском пресс-центре ЧМ-2018.

"Я как раз для этого создал некий туристический маршрут - это те места, которые я бы посоветовал посетить всем жителям, в том числе болельщикам, приезжающим в Екатеринбург на время чемпионата мира, - сказал Карякин. - Один из фаворитов в моем списке - это, конечно, "Ельцин Центр", это площадка высокого уровня, помогает узнать историю России, сделаны очень интересные интерактивные стенды. Также - ЦПКиО, я провел в нем практически все детство, сейчас там фан-зона, он собирает тысячи людей, потому что там на большом экране можно посмотреть футбол тем, кому не хватило места на стадионе. Кстати, в чем-то там даже лучше, чем на стадионе, потому что огромная масса людей создает атмосферу и энергетику, которой заряжается каждый, кто туда приходит".

Кроме того, Карякин посоветовал обратить внимание гостей на Музей автомобильной техники Уральской горно-металлургической компании (УГМК), который расположен в городе Верхняя Пышма в Свердловской области. "Он далек от центра города, но здесь огромное количество экземпляров. Очень бы посоветовал аэропорт Кольцово, казалось бы, такая простая вещь, но вокруг него есть небольшой парк, хороший отель, и сам аэропорт сделан очень грамотно по логистике, очень удобно", - пояснил он.

Он отметил, что Екатеринбург - интересный город, где есть множество мест для посещения. "Я сам лично видел порядка 15 домов на колесах из Европы, очень много становится таких, особенно в Европе, кто любит путешествовать на машине. Я бы посоветовал им съездить в Нижние Серьги, это не так далеко от нашего города, там есть природный парк "Оленьи ручьи", идет очень красивая дорога сквозь лес, он показывает нашу природу", - добавил Карякин.

Матчи чемпионата мира проходят в 11 городах России. В Екатеринбурге 15 июня сыграли сборные Египта и Уругвая (0:1), 21 июня - Франции и Перу (1:0), 24 июня - Японии и Сенегала (2:2). Еще один матч пройдет в городе 27 июня между сборными Мексики и Швеции.