Посол Исландии в РФ назвала фантастическим уровень организации ЧМ-2018

Берглинд Асгейрсдоттир подчеркнула, что в исландских СМИ положительно отзываются об организации мирового первенства

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июня. /ТАСС/. Посол Исландии в РФ Берглинд Асгейрсдоттир назвала фантастическим уровень организации чемпионата мира по футболу, который Россия принимает впервые в истории.

"Я хотела бы сделать комплимент российской стороне за такую фантастическую организацию чемпионата мира. В исландских СМИ отзываются только положительно об организации [мирового первенства], о русских людях", - сказала она в ходе российско-исландской бизнес-миссии в Ростове-на-Дону.

По ее словам, футбол оказывает положительное влияние на увеличение турпотока между странами, а также помогает развитию взаимной торговли. Асгейрсдоттир добавила, что, когда она приехала в Россию меньше двух лет назад, из-за санкций и контрсанкций обе страны "потеряли почти 95% торгового оборота". Однако сейчас, сказала посол, в сфере двустороннего сотрудничества "произошло много событий", которые было сложно предвидеть.

"Во-первых, Россия решила развивать рыболовную отрасль, и это привело к образованию морского консорциума между шестью исландскими компаниями, которые продали в Россию уже 10 судов. Также в начале этого месяца производство молочного продукта <...> было открыто в Новгороде. И третий, конечно, пример, - это то, что мы прошли на чемпионат", - добавила посол.

Команда Исландии на ЧМ-2018 базируется в Геленджике. В первом матче на чемпионате мира исландцы 16 июня в Москве на стадионе "Спартак" сыграли вничью с командой Аргентины - 1:1, вторая встреча с командой Нигерии завершилась поражением - 0:2. Перед заключительным туром сборная Исландии, набрав одно очко, занимает третье место, хорваты с шестью очками идут первыми.