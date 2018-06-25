В воскресенье аргентинскому форварду исполнился 31 год

САРАНСК, 25 июня. /ТАСС/. Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. Степана Эрьзи подарил капитану сборной Аргентины по футболу Лионелю Месси на день рождения копию скульптуры "Аргентинка".

В воскресенье в подмосковных Бронницах, где во время чемпионата мира базируется сборная Аргентины, состоялось празднование дня рождения Месси, которому исполнился 31 год.

Мордовский музей подарил Месси копию скульптуры "Аргентинка", которая была создана советским художником и скульптором Степаном Эрьзи в период его проживания в Аргентине (1927-1950). "Наш музей многое связывает с Аргентиной, и в этой связи я не могу не поздравить выдающегося футболиста с днем рождения, - сказала директор музея Людмила Нарбекова на пресс-конференции в Саранске. - Хотелось бы подарить Месси частичку Аргентины от нашего музея".

На клубном уровне Месси выступает за испанскую "Барселону" с 2003 года, за это время он девять раз становился чемпионом Испании, пять раз - обладателем Кубка Испании и четыре раза - победителем Лиги чемпионов. Аргентинец является пятикратным обладателем "Золотого мяча". В составе сборной Аргентины Месси выиграл летние Олимпийские игры 2008 года в Пекине. Нападающий принимал участие в трех чемпионатах мира, не считая российского, лучший результат аргентинцы показали в 2014 году в Бразилии, когда завоевали серебряные медали, а Месси был признан лучшим игроком турнира.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России. Сборная Аргентины набрала 1 очко по итогам двух туров группового этапа. Месси принял участие в двух играх, в которых не сумел отличится. В заключительном туре группового этапа сборная Аргентины сыграет с командой Нигерии 26 июня в Санкт-Петербурге.