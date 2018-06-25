Стадион "Калининград" после ЧМ может стать базой женской сборной России по футболу

Рассматриваются также проекты по проведению в Калининграде футбольных турниров прибалтийских стран

ТАСС, 25 июня. Стадион "Калининград" после завершения чемпионата мира может стать базой женской сборной России по футболу. Об этом в эфире телеканала НТВ сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

"У нас очень много футбольной инфраструктуры, и есть несколько мыслей относительно того, какие мероприятия устраивать, чтобы эту инфраструктуру загружать. Есть мысль, например, женскую сборную России по футболу приписать, скажем так, к нашему стадиону, чтобы они тоже пользовались этой инфраструктурой", - сказал губернатор.

Глава области отметил, что федеральные власти окажут региону помощь в содержании арены на первых этапах после чемпионата мира, но региону необходимо искать пути решения этой задачи в будущем. Область, по его словам, рассматривает ряд направленных на это проектов. В числе первых задач губернатор назвал выход местного футбольного клуба "Балтика" в Российскую футбольную премьер-лигу, поскольку это другой уровень и новые возможности по управлению стадионом. Рассматриваются также проекты по проведению в Калининграде футбольных турниров прибалтийских стран, добавил глава региона.

Чтобы окупить стадион "Калининград" потребуется не один год, признал Алиханов. "Надо, конечно, сказать спасибо президенту за решение о том, чтобы субсидировать и помогать регионам, где были построены стадионы, на первых порах содержать эти арены, потому что это достаточно серьезная нагрузка на наши бюджеты, мы, конечно, за такое решение благодарны", - сказал он.

Стадион "Калининград" рассчитан на 35 тыс. зрителей и построен на острове Октябрьский в центральной части города. Он представляет собой пятиэтажное здание (включая технический этаж) с тремя ярусами трибун и шестью выходами. Длина футбольного поля - 108 метров, ширина - 65 метров, с каждой стороны поля расположены восьмиметровые технические зоны для размещения команд, разминки, размещения прессы и обслуживающего персонала.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В Калининграде прошли матчи Хорватия -Нигерия (16 июня, 2:0), Швейцария - Сербия (22 июня, 2:1). В понедельник здесь состоится матч Испания - Марокко, завершающей игрой в регионе станет встреча команд Англии и Бельгии 28 июня.